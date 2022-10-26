Джо Роган вновь призвал пересмотреть систему судейства в MMA после боя Ян — О’Мэлли

Звёздный комментатор UFC Джо Роган в очередной раз поднял тему пересмотра судейской системы в смешанных единоборствах после скандального поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли, который состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я говорил это до тошноты. Я чувствую, что мы крайне ограничены текущим подсчётом раундов, 10-бальной системой. Кто-то может выиграть раунд со счётом 10-9, и он был очень близким, а кто-то может забрать его явно и также выиграть 10-9. Это не имеет смысла, как по мне.
Эта система предназначена для бокса, и она подходит ему. И мне кажется, что она не очень хороша для MMA. Смешанным единоборствам нужна гораздо более сложная система. Что важнее? Парень, удерживающий вас на полу три минуты, или парень, наносящий вам урон в течение 30 секунд?» – сказал Роган в рамках своего подкаста.
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