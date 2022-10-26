Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган вновь призвал пересмотреть систему судейства в MMA после боя Ян — О’Мэлли

Джо Роган вновь призвал пересмотреть систему судейства в MMA после боя Ян — О’Мэлли
Комментарии

Звёздный комментатор UFC Джо Роган в очередной раз поднял тему пересмотра судейской системы в смешанных единоборствах после скандального поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли, который состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я говорил это до тошноты. Я чувствую, что мы крайне ограничены текущим подсчётом раундов, 10-бальной системой. Кто-то может выиграть раунд со счётом 10-9, и он был очень близким, а кто-то может забрать его явно и также выиграть 10-9. Это не имеет смысла, как по мне.

Эта система предназначена для бокса, и она подходит ему. И мне кажется, что она не очень хороша для MMA. Смешанным единоборствам нужна гораздо более сложная система. Что важнее? Парень, удерживающий вас на полу три минуты, или парень, наносящий вам урон в течение 30 секунд?» – сказал Роган в рамках своего подкаста.

Новость по теме
«Выше голову, ты был лучше». Хабиб обратился к Яну. Пётр ответил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022