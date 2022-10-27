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Промоутер: Бивол является фаворитом в бою с Рамиресом только из-за победы над Канело

Промоутер: Бивол является фаворитом в бою с Рамиресом только из-за победы над Канело
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Эдди Хирн, сопромоутер российского чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (20-0, 11 KO), признался, что не считает его очевидным фаворитом в поединке с мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO), который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

«До встречи Бивола с Канело шансы в этом бою были 50 на 50. Но, учитывая победу над Канело Альваресом, мне кажется, что вы должны признать Бивола небольшим фаворитом. Когда мы были на пресс-конференции в Абу-Даби… Рамирес огромный. На тот момент он весил как тяжеловес. Он огромный для полутяжёлого дивизиона.

Однако Бивол более чем уверен в себе. Прямо сейчас, после победы над Канело, вы должны поместить его в рейтинг pound-for-pound. Я считаю, что нас ждёт великолепный бой, один из лучших в году», – сказал Эдди Хирн в интервью изданию Fight Hub TV.

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