Промоутер: Бивол является фаворитом в бою с Рамиресом только из-за победы над Канело

Эдди Хирн, сопромоутер российского чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (20-0, 11 KO), признался, что не считает его очевидным фаворитом в поединке с мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO), который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
«До встречи Бивола с Канело шансы в этом бою были 50 на 50. Но, учитывая победу над Канело Альваресом, мне кажется, что вы должны признать Бивола небольшим фаворитом. Когда мы были на пресс-конференции в Абу-Даби… Рамирес огромный. На тот момент он весил как тяжеловес. Он огромный для полутяжёлого дивизиона.
Однако Бивол более чем уверен в себе. Прямо сейчас, после победы над Канело, вы должны поместить его в рейтинг pound-for-pound. Я считаю, что нас ждёт великолепный бой, один из лучших в году», – сказал Эдди Хирн в интервью изданию Fight Hub TV.
- 27 октября 2022
-
01:09
-
00:35
-
00:23
- 26 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:59
-
22:07
-
21:45
-
21:32
-
20:30
-
19:55
-
19:46
-
19:37
-
18:59
-
18:32
-
18:08
-
17:49
-
17:26
-
16:44
-
16:35
-
16:29
-
15:50
-
15:22
-
14:56
-
14:52
-
14:34
-
14:27
-
13:30
-
13:12
-
13:11
-
12:27
-
12:17
-
11:50
-
11:31
-
11:03