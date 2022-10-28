Андерсон Силва сообщил, в какой дисциплине проведёт следующий бой после схватки с Полом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва рассказал о ближайших спортивных планах. В ночь с 29 на 30 октября мск Джейк проведёт поединок с известным блогером Джейком Полом. Противостояние будет проходить по правилам бокса.
«Думаю, для меня бой против Джейка особенный. После этого я собираюсь в Дубай, чтобы выступить по джиу-джитсу. Для меня и для Джейка предстоящий бой — это новый вызов», — сказал Силва на пресс-конференции перед боем.
Напомним, Пол провёл пять боёв в боксе и одержал победы во всех пяти. В последнем поединке он нокаутировал экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Андерсон Силва провёл два боя по правилам бокса и одержал победы в обоих.
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