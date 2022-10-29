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Рэпер Баста предположил, почему Пётр Ян проиграл Шону О’Мэлли на UFC 280

Рэпер Баста предположил, почему Пётр Ян проиграл Шону О’Мэлли на UFC 280
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Василий Вакуленко, известный как Баста, прокомментировал результат боя бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе амбассадора БК PARI Петра Яна.

«Победа Петра была для меня очевидной. Возможно, он проиграл из-за симпатий судей к сопернику. В этот вечер несколько наших спортсменов одержали победу в турнире, может, причина в этом. Поединок был интересным, все три раунда Пётр показывал высокий уровень. Тем не менее совокупность факторов определила результат.

Хочется пожелать Петру не отчаиваться и продолжать двигаться вперёд. Чем сложнее путь, тем слаще победа. Я знаю Петра лично как замечательного человека и удивительного спортсмена. Уверен, что все большие достижения у него впереди», — сказал Вакуленко.

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