«Просто лучшие». Кормье опубликовал фото чемпионов из зала АКА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье опубликовал новое фото в своих социальных сетях.



Кормье показал фотографию чемпионов из зала Американской академии кикбоксёров. На снимке изображены бывшие и действующие чемпионы UFC, тренировавшиеся в зале: Кейн Веласкес, Даниэль Кормье, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и Люк Рокхолд.



Ислам Махачев — единственный действующий чемпион на фото.



«Просто лучшие», — написал Кормье под фото, отметив остальных бойцов.

Фото чемпионов из зала АКА

Ислам Махачев 22 октября в рамках турнира UFC 280 провёл поединок с бразильским бойцом смешанных единоборств Чарльзом Оливейрой и одержал уверенную победу, проведя удушающий приём во втором раунде. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.