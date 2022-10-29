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«Просто лучшие». Кормье опубликовал фото чемпионов из зала АКА

«Просто лучшие». Кормье опубликовал фото чемпионов из зала АКА
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье опубликовал новое фото в своих социальных сетях.

Кормье показал фотографию чемпионов из зала Американской академии кикбоксёров. На снимке изображены бывшие и действующие чемпионы UFC, тренировавшиеся в зале: Кейн Веласкес, Даниэль Кормье, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и Люк Рокхолд.

Ислам Махачев — единственный действующий чемпион на фото.

«Просто лучшие», — написал Кормье под фото, отметив остальных бойцов.

Фото чемпионов из зала АКА

Фото чемпионов из зала АКА

Ислам Махачев 22 октября в рамках турнира UFC 280 провёл поединок с бразильским бойцом смешанных единоборств Чарльзом Оливейрой и одержал уверенную победу, проведя удушающий приём во втором раунде. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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