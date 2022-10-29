Майкл Чендлер: Ислам Махачев — наш чемпион, он это доказал

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.



Чендлер ранее критиковал Махачева и указывал на то, что российский боец незаслуженно получил титульный поединок, не подравшись с топовыми соперниками в своей весовой категории.



«Ислам доказал всем, что является именно тем, за кого себя выдавал. Я вынужден забрать свои слова назад. Ислам — наш чемпион. Надеюсь, я смогу победить 12 ноября и сразиться с ним в титульном поединке», — цитирует Чендлера Sportskeeda со ссылкой на MMA on Point.



22 октября Ислам Махачев одержал победу над Чарльзом Оливейрой, проведя удушающий приём во втором раунде, и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.