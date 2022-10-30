«Это возмутительно!» Дэвин Хэйни раскритиковал судейскую работу в бою Ломаченко
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хэйни раскритиковал судейскую работу в боксёрском поединке между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джэмейном Ортисом.
«Что? Счёт 117-111 — это возмутительно!» — написал Хэйни в своих социальных сетях.
Напомним, бой между Ломаченко и Ортисом состоялся сегодня, 30 октября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинского боксёра единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111).
Судьи Марк Консентино и Франк Ломбарди отдали последние шесть раундов Ломаченко. По мнению Консентино, Ортис выиграл только четыре раунда, Ломбарди отдал американцу лишь три.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко.
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