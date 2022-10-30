Украинец заржавел? Ломаченко с огромным скрипом прошёл наглого американца

Бой Василия Ломаченко и Джэмейна Ортиса считался весьма ожидаемым, но далеко не главным боксёрским событием осени. Слава двукратного олимпийского чемпиона из Украины в последние пару лет несколько потускнела: на арену его дивизиона вышли другие топовые бойцы. Впрочем, Василий отказывается сдаваться и продолжает нацеливаться на чемпионские пояса, которые когда-то потерял в бою с Теофимо Лопесом. Вот и поединок с Джэмейном Ортисом должен был стать очередной ступенькой к возвращению титулов.

Хотя американский соперник Ломы имел статус непобеждённого боксёра, его шансы против украинца считались совсем небольшими. За Ортиса говорили разве что молодость и неукротимая энергия. Василию скоро 35 лет — возраст, близкий к критическому у лёгких ребят. Зато за Ломаченко были опыт и невероятные боксёрские умения: набор, с помощью которого он и заработал свои многочисленные награды. Большинство экспертов считали, что Лома одержит победу, пусть ему и придётся непросто.

Поединок, где американские болельщики намного больше поддерживали украинца, нежели своего земляка, начался с агрессивной разведки. Первый раунд получился близким: Ортис пару раз неплохо достал звёздного оппонента, хотя и пропускал сам. Василий старался удерживать центр ринга и демонстрировать инициативу. В третьем раунде Ломаченко встряхнул Джэмейна силовой двойкой — американец удержался на ногах только благодаря крепкой челюсти.

Немного тревожила ссадина, которая появилась возле правого глаза Василия и быстро росла. А в четвёртом раунде Ортис ещё и как следует обработал корпус украинца — тот даже дёрнулся от боли. Ломаченко никак не мог выйти на привычные мощности, выглядел чуть медленным и даже заржавевшим. Зато его молодой соперник с каждым раундом разгонялся: его серии были особенно хороши, доставляя Василию немало проблем. Поединок откровенно шёл не по сценарию фаворита и беспокойство росло.

К середине боя Ломаченко, вполне возможно, даже уступал на судейских записках. Да, украинец старался действовать агрессивно, однако ему не хватало скорости, а у Ортиса регулярно проходили силовые попадания. Впрочем, и Василий не всегда мазал, поставив Джэмейну заметную сечку под глазом. Украинец вообще постепенно просыпался: к седьмому раунду его скорость и точность заметно возросли, что несколько смутило американца. Но тот не собирался сдаваться и продолжал выбрасывать джебы.

Сложнее всего приходилось судьям: инициатива на ринге настолько часто переходила из рук в руки, что отвлекаться даже на секунду было нельзя. Для Ортиса, кстати, это оказался первый 12-раундовый бой в карьере: было интересно посмотреть, как он справится с подобным испытанием. До поры Джэмейн оставался абсолютно спокоен и уверен в себе. Как и Ломаченко, который внимательно слушал советы отца в перерывах и постоянно менял тактику. Уровень бокса у обоих спортсменов был запредельным, наблюдать за схваткой было приятно.

Отдать кому-то преимущество до концовки поединка было невероятно сложно. Количество удачных эпизодов делилось примерно поровну, как процент точных ударов. Но за счёт опыта и умений Ломаченко точно забрал последние раунды в свою копилку — он выглядел прекрасно. Неутомимый украинец старался выигрывать каждый размен и всё чаще пробивал защиту Ортиса. А вот Джэмейн всё чаще оказывался в пассивной защите, сил ему всё-таки чуть не хватило. В последнем раунде Василий и вовсе доминировал.

Поединок прошёл всю дистанцию и получился максимально сложным для Ломаченко. Большинство стартовых раундов украинец проиграл, зато потом неумолимо наращивал мощность. Ортис показал себя невероятно крепким орешком, но длинная дистанция явно сыграла не в его пользу. Но всё зависело от судей: при желании тут можно было насчитать победу американцу, поскольку тот проявил себя очень неплохо. Однако судьи не подвели, отдав Василию победу единогласным решением (115-113,116-112,117-111)! Ломаченко готов драться за чемпионские пояса?