«Единственные настоящие бойцы здесь». Нейт Диаз — о визите на бой Пол — Силва

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался о посещении боксёрского поединка, в котором сошлись видеоблогер Джейк Пол и экс-чемпион UFC Андерсон Силва.

«Единственные настоящие бойцы здесь», — написал Диаз в своих социальных сетях.

Джейк Пол и Андерсон Силва провели на ринге все восемь раундов. Пол одержал победу единогласным решением судей. После боя видеоблогер бросил вызов Нейту Диазу и мексиканскому боксёру Саулю «Канело» Альваресу.



Стоит отметить, что для Пола это был уже шестой поединок в боксёрской карьере. Прошлые пять боёв закончились досрочными победами Джейка. Ранее он выигрывал у других бывших бойцов смешанных единоборств, таких как Бен Аскрен и Тайрон Вудли.

Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении.