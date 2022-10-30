Андерсон Силва: Джейк был лучше меня, все должны уважать его

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва прокомментировал исход поединка с блогером Джейком Полом, состоявшегося в ночь на 30 октября.



Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей (77-74, 78-73, 78-73).



«Слушайте, было тяжело выйти в ринг и подраться с этим парнем. Я действительно старался изо всех сил, упорно тренировался каждый день. Просто Джейк сегодня был лучше меня. Не могу сказать ничего плохого о своём сопернике. Я считаю, все должны уважать это парня, потому что он справляется со своей работой лучше всех», — приводит слова 47-летнего Силвы MMAJunkie.



Для Силвы это был третий поединок в боксе после завершения карьеры в смешанных единоборствах. До этого боец одержал две победы. Джейк Пол провёл свой шестой боксёрский бой и в шестой раз выиграл.

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