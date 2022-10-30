Блогер Джейк Пол единогласным решением победил экс-чемпиона UFC Андерсона Силву

В Глендейле (штат Аризона, США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся главный поединок боксёрского вечера между известным 25-летним блогером из США Джейком Полом и 47-летним бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой.

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Джейка Пола (77-74, 78-73, 78-73).

Для блогера это был уже шестой бой. Прошлые пять поединков закончились досрочными победами Пола. В его послужном списке значатся экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

Что касается Силвы, то его рекорд в боксе был 3-1. Однако единственное поражение датировано ещё 1998 годом, а в прошлом году он смог одолеть экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего. Также Паук нокаутировал в первом раунде Тито Ортиса. Всего в ММА на счету Андерсона 34 победы при 11 поражениях.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу.