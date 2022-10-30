Теофимо Лопес намекнул на то, что в бою Ломаченко и Ортиса было предвзятое судейство

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес прокомментировал судейство в поединке между украинским боксёром, экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко и американцем Джэмейном Ортисом.



«Я знаю лишь то, что здесь главное – бизнес. Они сейчас говорят о возможном поединке Хэйни и Ломаченко. Не хочу ничего говорить о судьях сегодняшнего боя. Скажу только, что если что-то приносит деньги, то в этом есть смысл», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.



Василий Ломаченко одержал победу над Джэмейном Ортисом единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).



Двое судей, Марк Консентино и Франк Ломбарди, отдали последние шесть раундов Ломаченко. Третий судья, Джон Маккей, отдал Джэмейну Ортису пять раундов из 12.