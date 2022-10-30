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Жорж Сен-Пьер назвал бойца UFC, с которым Джейк Пол должен провести следующий бой

Жорж Сен-Пьер назвал бойца UFC, с которым Джейк Пол должен провести следующий бой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер считает, что следующим соперником американского видеоблогера Джейка Пола должен стать ещё один боец UFC – Нейт Диаз.

«Думаю, теперь ему следует подраться с Нейтом Диазом, сейчас идеальный момент. Между ними есть конфликт, они оба свободны и хотят подраться друг с другом. Очень интересно посмотреть, что будет дальше», — приводит слова Сен-Пьера MMA Fighting.

Напомним, сегодня ночью Джейк Пол встречался в боксёрском поединке с Андерсоном Силвой. Они провели на ринге все восемь раундов. Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе единогласным решением судей.

Для Джейка Пола это шестая победа в шести боксёрских поединках, он также выигрывал у других бывших бойцов смешанных единоборств, таких как Бен Аскрен и Тайрон Вудли. Силва проводил третий бой с момента ухода из MMA и потерпел первое поражение.

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