Жорж Сен-Пьер назвал бойца UFC, с которым Джейк Пол должен провести следующий бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер считает, что следующим соперником американского видеоблогера Джейка Пола должен стать ещё один боец UFC – Нейт Диаз.

«Думаю, теперь ему следует подраться с Нейтом Диазом, сейчас идеальный момент. Между ними есть конфликт, они оба свободны и хотят подраться друг с другом. Очень интересно посмотреть, что будет дальше», — приводит слова Сен-Пьера MMA Fighting.

Напомним, сегодня ночью Джейк Пол встречался в боксёрском поединке с Андерсоном Силвой. Они провели на ринге все восемь раундов. Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе единогласным решением судей.



Для Джейка Пола это шестая победа в шести боксёрских поединках, он также выигрывал у других бывших бойцов смешанных единоборств, таких как Бен Аскрен и Тайрон Вудли. Силва проводил третий бой с момента ухода из MMA и потерпел первое поражение.