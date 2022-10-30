Сен-Пьер оценил выступление Джейка Пола в бою с Андерсоном Силвой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер оценил выступление американского видеоблогера Джейка Пола в боксёрском бою против ещё одного экс-чемпиона организации, бразильца Андерсона Силвы.
«Я крайне впечатлён выступлением Джейка Пола. Он в очередной раз продемонстрировал прогресс с момента последнего боя. Он продемонстрировал дисциплину и не попался в ловушку Андерсона Силвы. Он не только охотился за головой, но и наносил хорошие удары по корпусу, показав эффективную и компактную защиту. Потрясающее выступление.
Думаю, что ключом стали его атаки по корпусу, ведь Андерсон Силва очень подвижный. Часто когда он дрался с парнями, то пытался драться как в «Матрице». Парни злились и начинали охотиться за головой, однако Пол не купился на это», – приводит слова Сен-Пьера издание MMA Fighting.
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