Александр Емельяненко спел для жены вместе с солистом группы «Корни». Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как исполняет популярную песню «Ты узнаешь её». Вместе с ним композицию исполнял её автор Александр Бердников. Рядом с Александром находилась его жена Полина.



«Я узнаю Полину из тысячи!» — подписал видеозапись Емельяненко.

А. Емельяненко спел для жены вместе с солистом группы «Корни»:

Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил в рамках боксёрского поединка и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.