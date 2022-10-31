Александр Емельяненко спел для жены вместе с солистом группы «Корни». Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как исполняет популярную песню «Ты узнаешь её». Вместе с ним композицию исполнял её автор Александр Бердников. Рядом с Александром находилась его жена Полина.
«Я узнаю Полину из тысячи!» — подписал видеозапись Емельяненко.
А. Емельяненко спел для жены вместе с солистом группы «Корни»:
Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил в рамках боксёрского поединка и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.
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