Президент WBC отреагировал на победу Джейка Пола в поединке с экс-чемпионом UFC

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал победу, которую одержал увлекающийся единоборствами и боксом видеоблогер Джейк Пол. Полу противостоял бывший чемпион UFC Андерсон Силва.
«Теперь тот, кто говорит, что Джейк Пол не является бойцом, просто хейтер и озлоблен. Поздравляем с сенсационной, зрелищной победой и великолепным проявлением спортивного мастерства», — написал Сулейман в своих социальных сетях.
Напомним, Пол и Силва встречались недавно в Глендейле (штат Аризона, США) во время боксёрского вечера. Их поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Джейка (77-74, 78-73, 78-73). Для американского блогера это был уже шестой бой. Прошлые пять поединков закончились досрочными победами Пола.
Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении:
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