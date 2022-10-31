Мовсар Евлоев обратился к Каттару, травмировавшему колено в бою с Алленом

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев обратился к американцу Келвину Каттару, получившему травму в поединке с британцем Арнольдом Алленом, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, во втором раунде Каттар снялся с боя из-за травмы колена, Аллену была присуждена победа техническим нокаутом.

«Быстрого восстановления Келвину Каттару. Это касается и меня. Возможно, момент нашего возвращения идеально совпадёт. Арнольду Аллену повезло, что ты был травмирован в бою», – написал Евлоев в социальных сетях.

В конце октября Мовсар Евлоев перенёс операцию на колене. Боец получил разрыв передней и задней крестообразных связок. На счету бойца в MMA 16 побед и ни одного поражения.