Мовсар Евлоев обратился к Каттару, травмировавшему колено в бою с Алленом
Поделиться
Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев обратился к американцу Келвину Каттару, получившему травму в поединке с британцем Арнольдом Алленом, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
Напомним, во втором раунде Каттар снялся с боя из-за травмы колена, Аллену была присуждена победа техническим нокаутом.
«Быстрого восстановления Келвину Каттару. Это касается и меня. Возможно, момент нашего возвращения идеально совпадёт. Арнольду Аллену повезло, что ты был травмирован в бою», – написал Евлоев в социальных сетях.
В конце октября Мовсар Евлоев перенёс операцию на колене. Боец получил разрыв передней и задней крестообразных связок. На счету бойца в MMA 16 побед и ни одного поражения.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
20:06
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:56
-
18:00
-
17:48
-
17:36
-
16:44
-
16:34
-
15:52
-
15:38
-
15:15
-
14:08
-
13:33
-
13:17
-
12:48
-
12:09
-
11:28
-
11:11
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:42
-
09:28
-
09:18
-
07:39
-
02:26
-
00:27
- 30 октября 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:23
-
22:39
-
22:10
-
21:51
Партнерский контент