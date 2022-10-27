«Без испытаний никак». Хабиб обратился к бойцу UFC Мовсару Евлоеву

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подбодрил соотечественника, бойца смешанных единоборств Мовсара Евлоева, который недавно перенёс операцию на колене. Соответствующий пост Хабиб разместил в комментариях к одному из сообщений Евлоева в соцсетях.



«Выздоравливай, Брат, без испытаний никак», — написал Нурмагомедов.



Евлоев выступает в полулёгком дивизионе UFC. На счету Мовсара 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед. Бой Евлоева с американцем Брайсом Митчеллом должен был возглавить турнир UFC Fight Night 5 ноября. Напомним, в последнем бою россиянин одолел представителя США Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30-27, 30-27, 30-26.

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