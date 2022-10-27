Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Без испытаний никак». Хабиб обратился к бойцу UFC Мовсару Евлоеву

«Без испытаний никак». Хабиб обратился к бойцу UFC Мовсару Евлоеву
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подбодрил соотечественника, бойца смешанных единоборств Мовсара Евлоева, который недавно перенёс операцию на колене. Соответствующий пост Хабиб разместил в комментариях к одному из сообщений Евлоева в соцсетях.

«Выздоравливай, Брат, без испытаний никак», — написал Нурмагомедов.

Евлоев выступает в полулёгком дивизионе UFC. На счету Мовсара 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед. Бой Евлоева с американцем Брайсом Митчеллом должен был возглавить турнир UFC Fight Night 5 ноября. Напомним, в последнем бою россиянин одолел представителя США Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30-27, 30-27, 30-26.

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?

Евлоев по-королевски уничтожил американца. Он заставит всех забыть о Хабибе Евлоев по-королевски уничтожил американца. Он заставит всех забыть о Хабибе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022