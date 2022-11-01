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Бивол — Рамирес: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Бивол — Рамирес: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom Boxing.

В главном бою чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) 31-летний россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) проведёт обязательную защиту титула против 31-летнего мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO).

В своём последнем бою в мае этого года Бивол одержал крупнейшую победу в карьере, нанеся второе поражение лидеру рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории мексиканцу Саулю Альваресу. Рамирес является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). В начале 2019 года мексиканец сменил дивизион и провёл за это время пять боёв, во всех победив досрочно.

На территории России в прямом эфире чемпионский бой Бивол – Рамирес покажет Первый канал, начало трансляции – в 23:50 мск.

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