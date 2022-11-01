Бивол — Рамирес: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom Boxing.
В главном бою чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) 31-летний россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) проведёт обязательную защиту титула против 31-летнего мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO).
В своём последнем бою в мае этого года Бивол одержал крупнейшую победу в карьере, нанеся второе поражение лидеру рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории мексиканцу Саулю Альваресу. Рамирес является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). В начале 2019 года мексиканец сменил дивизион и провёл за это время пять боёв, во всех победив досрочно.
На территории России в прямом эфире чемпионский бой Бивол – Рамирес покажет Первый канал, начало трансляции – в 23:50 мск.
- 1 ноября 2022
-
01:16
-
01:03
-
00:42
- 31 октября 2022
-
23:57
-
23:44
-
22:59
-
22:57
-
22:03
-
21:48
-
21:37
-
21:02
-
20:06
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:56
-
18:00
-
17:48
-
17:36
-
16:44
-
16:34
-
15:52
-
15:38
-
15:15
-
14:08
-
13:33
-
13:17
-
12:48
-
12:09
-
11:28
-
11:11
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:42