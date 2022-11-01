Стала известна программа мероприятий перед боем Бивол — Рамирес

Анонсирована программа медийных активностей перед поединком, в котором россиянин Дмитрий Бивол проведёт четвёртую защиту титула суперчемпиона мира по версии WBA Super с мексиканцем Хильберто Рамиресом.



2 ноября состоится встреча с болельщиками, которая пройдёт в торговом центре Yas Mall на острове Яс. Она запланировала на 13:00 мск. Также в этот день пройдёт открытая тренировка (17:00 мск). 3 ноября запланированы пресс-конференция (12:00 мск) и повторная встреча с фанатами (13:00 мск). 4 ноября пройдёт взвешивание и стёрдауны (15:00 мск).



Поединок между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби в рамках боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing.