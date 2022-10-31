Бивол — Рамирес: ещё один наглый мексиканец хочет отобрать титул у нашего парня! LIVE

Главное боксёрское событие осени! Будет жарко

Дмитрий Бивол долгие годы находился в некоторой тени, хотя был непобеждённым чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Всё изменил поединок с Саулем Альваресом: наш соотечественник красиво разбил легендарного мексиканца, забрав победу судейским решением. И стал суперзвездой! Канело запросил реванша, но он пока откладывается: на пояс Бивола претендует ещё один мексиканец — Хильберто Рамирес. Справится ли Дмитрий с очередным вызовом?