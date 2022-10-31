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Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, прямая онлайн-трансляция боя, где смотреть, кто фаворит, прогнозы на Бокс\ММА

Бивол — Рамирес: ещё один наглый мексиканец хочет отобрать титул у нашего парня! LIVE
Александр Фролов
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес
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Хильберто невероятно опасен. Но непобедим ли?

5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир профессионального бокса. В главном бою вечера встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес, на кону будет стоять титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, сейчас принадлежащий Биволу. Оба боксёра являются непобеждёнными: на счету Дмитрия 20 побед, у Хильберто 44 выигранных поединка.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес и событий вокруг него.

«Охочусь за Биволом уже два года». Россиянина ждёт самый тяжёлый бой в карьере «Охочусь за Биволом уже два года». Россиянина ждёт самый тяжёлый бой в карьере
Где смотреть бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, во сколько начало Основной кард турнира с главным боем Бивол — Рамирес
Live Александр Фролов

Где смотреть бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес

Бой Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса покажет «Первый канал». Начало трансляции — 5 ноября в 23:50 мск.

10:20 Александр Фролов

Главная победа в карьере Бивола!

Конечно, главной победой в карьере Дмитрия Бивола стал поединок с Саулем Альваресом. Россиянин буквально деклассировал мексиканскую легенду — выглядело невероятно круто! Вспоминаем, как это было.

Переиграл и уничтожил. Российский чемпион Бивол деклассировал хвалёного Канело! Переиграл и уничтожил. Российский чемпион Бивол деклассировал хвалёного Канело!
10:15 Александр Фролов

Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, во сколько начало

Поединок Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби. Начало боксёрского вечера — в 18:00 по московскому времени. Бивол и Рамирес выйдут в ринг не ранее 00:00 мск, скорее всего — около 01:00.

10:11 Александр Фролов

Бивол умеет бить не только кулаками

Когда начался известный фэшмоб с открыванием бутылок ударами ног, Дмитрий Бивол тоже принял участие. И доказал, что боксёры умеют бить не только кулаками.

10:09 Александр Фролов

Основной кард турнира с главным боем Бивол — Рамирес

Дмитрий БиволХильберто Рамирес (бой за чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе);

Шавкатджон РахимовЗелфа Барретт (бой за вакантный пояс IBF в полулёгком весе);

Шантелль Кэмерон - Джессика МакКаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);

Галал ЮафайГохан Родригес Гарсиа (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);

Халид ЮафайЖеральд Паклар (бой в легчайшем весе)

10:07 Александр Фролов

Главное боксёрское событие осени! Будет жарко

Дмитрий Бивол долгие годы находился в некоторой тени, хотя был непобеждённым чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Всё изменил поединок с Саулем Альваресом: наш соотечественник красиво разбил легендарного мексиканца, забрав победу судейским решением. И стал суперзвездой! Канело запросил реванша, но он пока откладывается: на пояс Бивола претендует ещё один мексиканец — Хильберто Рамирес. Справится ли Дмитрий с очередным вызовом?

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