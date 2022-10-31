Бивол — Рамирес: ещё один наглый мексиканец хочет отобрать титул у нашего парня! LIVE

5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир профессионального бокса. В главном бою вечера встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес, на кону будет стоять титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, сейчас принадлежащий Биволу. Оба боксёра являются непобеждёнными: на счету Дмитрия 20 побед, у Хильберто 44 выигранных поединка.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес и событий вокруг него.
Где смотреть бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес
Бой Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса покажет «Первый канал». Начало трансляции — 5 ноября в 23:50 мск.
Главная победа в карьере Бивола!
Конечно, главной победой в карьере Дмитрия Бивола стал поединок с Саулем Альваресом. Россиянин буквально деклассировал мексиканскую легенду — выглядело невероятно круто! Вспоминаем, как это было.
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, во сколько начало
Поединок Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби. Начало боксёрского вечера — в 18:00 по московскому времени. Бивол и Рамирес выйдут в ринг не ранее 00:00 мск, скорее всего — около 01:00.
Бивол умеет бить не только кулаками
Когда начался известный фэшмоб с открыванием бутылок ударами ног, Дмитрий Бивол тоже принял участие. И доказал, что боксёры умеют бить не только кулаками.
Основной кард турнира с главным боем Бивол — Рамирес
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес (бой за чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе);
Шавкатджон Рахимов — Зелфа Барретт (бой за вакантный пояс IBF в полулёгком весе);
Шантелль Кэмерон - Джессика МакКаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);
Галал Юафай — Гохан Родригес Гарсиа (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);
Халид Юафай — Жеральд Паклар (бой в легчайшем весе)
Главное боксёрское событие осени! Будет жарко
Дмитрий Бивол долгие годы находился в некоторой тени, хотя был непобеждённым чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Всё изменил поединок с Саулем Альваресом: наш соотечественник красиво разбил легендарного мексиканца, забрав победу судейским решением. И стал суперзвездой! Канело запросил реванша, но он пока откладывается: на пояс Бивола претендует ещё один мексиканец — Хильберто Рамирес. Справится ли Дмитрий с очередным вызовом?
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