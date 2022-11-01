Дариуш включил Физиева и Оливейру в список желаемых соперников на следующий бой

Американский боец UFC Бенеил Дариуш рассказал, с кем бы хотел провести следующий поединок в промоушене.

«Сейчас у меня несколько кандидатов на следующий бой: победитель пары Дастин Порье — Майкл Чендлер, Чарльз Оливейра или Рафаэль Физиев. Я не хочу ждать ещё восемь, девять месяцев или полтора года. Мне нравится драться, и я рассчитываю как можно скорее провести следующий поединок», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.

Напомним, Бенеил Дариуш встречался на турнире UFC 280 с польским бойцом Матеушем Гамротом. Американец одержал победу решением судей. Для Дариуша эта победа стала 22-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах в 27 поединках. Также на счету Бенеила четыре поражения, ещё один бой был завершён вничью.

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