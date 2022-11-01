Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко на пляже показала актуальную физическую форму. Фото

Валентина Шевченко на пляже показала актуальную физическую форму. Фото
Комментарии

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в соцсетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными на турецком пляже.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, в последнем поединке Шевченко сражалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Поединок продлился всю дистанцию. Победу по его итогам раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) добыла Валентина, которая, таким образом, защитила титул уже в седьмой раз. Кто будет следующим соперником Шевченко, пока неизвестно. В UFC на данный момент не определились с оппонентом для Валентины. В общей сложности 34-летняя спортсменка провела 26 боёв, добыв победы в 23 из них.

Главные бои королевы UFC Вали Шевченко:

Шевченко показала худшую версию Яна. Сейчас ей не стоит подниматься в весе Шевченко показала худшую версию Яна. Сейчас ей не стоит подниматься в весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022