Валентина Шевченко на пляже показала актуальную физическую форму. Фото

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в соцсетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными на турецком пляже.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, в последнем поединке Шевченко сражалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Поединок продлился всю дистанцию. Победу по его итогам раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) добыла Валентина, которая, таким образом, защитила титул уже в седьмой раз. Кто будет следующим соперником Шевченко, пока неизвестно. В UFC на данный момент не определились с оппонентом для Валентины. В общей сложности 34-летняя спортсменка провела 26 боёв, добыв победы в 23 из них.

Главные бои королевы UFC Вали Шевченко: