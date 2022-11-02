Стала известна новая дата перенесённого поединка бойца UFC Шамиля Абдурахимова

Поединок между российским бойцом тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамилем Абдурахимовым (20-7) и представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой (17-2) состоится 21 января на турнире UFC 283. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Аарон Бронстетер.



Прежде сообщалось, что их поединок состоится неделей ранее, 14 января, в рамках турнира UFC Fight Night.



Напомним, Абдурахимов в марте встречался с соотечественником Сергеей Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC Fight Night 204. Абдурахимов проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Поражение стало для ветерана третьим подряд. Что касается Алмейды, то он в последнем поединке сражался с представителем Швеции Антоном Туркалджем и победил его в первом раунде сабмишном.

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