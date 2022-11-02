Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стала известна новая дата перенесённого поединка бойца UFC Шамиля Абдурахимова

Стала известна новая дата перенесённого поединка бойца UFC Шамиля Абдурахимова
Комментарии

Поединок между российским бойцом тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамилем Абдурахимовым (20-7) и представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой (17-2) состоится 21 января на турнире UFC 283. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Аарон Бронстетер.

Прежде сообщалось, что их поединок состоится неделей ранее, 14 января, в рамках турнира UFC Fight Night.

Напомним, Абдурахимов в марте встречался с соотечественником Сергеей Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC Fight Night 204. Абдурахимов проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Поражение стало для ветерана третьим подряд. Что касается Алмейды, то он в последнем поединке сражался с представителем Швеции Антоном Туркалджем и победил его в первом раунде сабмишном.

Новость по теме
Бой Гришина и Алмейды в UFC отменён из-за проблем с визой у россиянина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022