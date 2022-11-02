«Он маленький». Биспинг рассказал, почему Пол победит Диаза в боксёрском поединке

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг считает, что американец Нейт Диаз не сможет победить YouTube-блогера Джейка Пола в боксёрском поединке.

«Если говорить честно, я не думаю, что Нэйт Диаз может побить Джейка Пола в боксёрском поединке. Он просто слишком маленький.



В полусреднем дивизионе в UFC у него был рекорд 5-5. Он, по сути, легковес, а габариты имеют значение», — приводит слова Биспинга MMA News.

Напомним, Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который был у него с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. В предыдущем поединке Пол встречался с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой. Бой состоялся во время боксёрского вечера и продлился все восемь раундов. Победу в итоге одержал Джейк.



Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении: