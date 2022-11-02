«Я могу это представить». Экс-чемпион назвал тяжеловеса, способного нокаутировать Усика
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Двукратный чемпион мира американец Дэвид Бенавидес назвал супертяжеловеса, который, по его мнению, способен нокаутировать действующего обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика (20-0, 13 KO).
«Есть одна вещь, которую стоит знать об Уайлдере – он и вправду способен вынести Усика ударом справа. Но проблема заключается в том, чтобы поставить Усика в такое положение, где его можно было бы ударить.
Уайлдер проделал великолепную работу в бою с Хелениусом. Возможно, это лучшее его выступление, что я видел. Он отлично двигался, использовал джеб, а затем, и это было чертовски неожиданно, он включился. Я могу представить, что он побьёт Усика, но это будет тяжело», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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