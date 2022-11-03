Бивол — Рамирес: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт боксёрский вечер, организованный промоутерской компанией Matchroom Boxing. В главном поединке спортивного мероприятия чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) непобеждённый россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) проведёт обязательную защиту титула с 31-летним представителем Мексики, также не терпевшим поражения Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO).
На территории Российской Федерации в прямом эфире чемпионский бой покажет Первый канал, начало трансляции – в 23:50 мск.
В последнем бою Бивол одержал крупнейшую победу в карьере, нанеся второе поражение лидеру рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории мексиканцу Саулю Альваресу. Рамирес является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). В начале 2019 года мексиканец сменил дивизион и провёл за это время пять боёв, во всех победив досрочно.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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