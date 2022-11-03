Бивол победил самого Канело — но его гонорар не растёт. Русским не доплачивают?

5 ноября Дмитрий Бивол проведёт четвёртую защиту титула WBA Super и десятую по линии WBA. На этот раз отобрать пояс у россиянина постарается непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. У Зурдо феноменальный рекорд 44-0, в то время как у Бивола — 20-0. Тем не менее распределение гонораров было в пользу чемпиона. Так постановило руководство WBA.

«Минимальная сумма для участия [в торгах] составляет $ 400 тысяч, при этом разделение составит 75% для чемпиона Бивола и 25% для претендента Рамиреса, как установлено правилами органа», — сказал председатель комитета WBA Карлос Чавес.

На стороне Бивола была промоутерская компания «Мир Бокса», а также бесценное лобби Эдди Хирна, у Рамиреса же — легендарный Оскар де ла Хойя с его Golden Boy Promotions. При такой конкуренции входной порог был быстро пройден, и торги перевалили за $ 2 млн. Эдди Хирн постарался скрыть цифры, но ими поделился сам Бивол.

«Я не испытываю сильную нужду и не чувствую готовности пойти на всё ради того, чтобы заработать в бою с Альваресом. Я за поединок с Рамиресом заработаю те же самые деньги, что и во встрече с Альваресом», — сказал Бивол в интервью «Матч ТВ».

То есть гонорар российского чемпиона составит около $ 2 млн. Именно столько он заработал за бой с Канело. Для Дмитрия это повторение личного рекорда по заработку за один поединок. Вместе с тем сборы за платную трансляцию будут меньше, чем это было с тем же Альваресом. Что касается Рамиреса, то он заработает в три раза меньше нашего бойца, согласно распределению от WBA. Это около $ 700 тысяч.

Бой с Альваресом только сейчас поднял ценность Бивола, хотя на его счету девять успешных защит пояса. И в случае триумфа с Зурдо он сможет заработать в будущем и более сумасшедшие гонорары. К тому же впереди потенциальный реванш с Канело, из которого удастся вытащить ещё больше денег, а также объединительный бой с Артуром Бетербиевым, за чьей спиной стоит влиятельный Боб Арум. Это должно мотивировать россиянина не меньше, чем возможность нанести мексиканцу первое поражение в карьере.