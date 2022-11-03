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Рамирес: не вижу слабых мест у Бивола, но я стану чемпионом мира

Рамирес: не вижу слабых мест у Бивола, но я стану чемпионом мира
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Непобеждённый мексиканский боксёр, бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Хильберто Рамирес высказался о предстоящем поединке с россиянином Дмитрием Биволом, который также за время карьеры ни разу не терпел поражений.

«Эта возможность значит для меня всё. Это та возможность, которой я так долго ждал. Собираюсь снова стать чемпионом мира. Ожидаю, что Дмитрий продемонстрирует всё, на что способен, покажет свою силу. Это хороший вызов для меня. Думаю, фанатам понравится этот поединок. На самом деле я не вижу у него никаких слабых мест. Ментально я должен быть готов к бою. Да я и готов», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

Бивол победил самого Канело — но его гонорар не растёт. Русским не доплачивают? Бивол победил самого Канело — но его гонорар не растёт. Русским не доплачивают?
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