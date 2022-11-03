Бивол назвал сильные стороны своего непобеждённого соперника Рамиреса

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с непобеждённым мексиканским боксёром Хильберто Рамиресом.



«У него хороший удар по корпусу. И при этом он использует комбинации. Обычно он наносит четыре или три удара. Это интересно. На самом деле это сложнее, когда соперник наносит больше ударов, чем один», — приводит слова Бивола boxingnews24 со ссылкой на Fight Hub.



Напомним, поединок между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Он пройдёт в рамках боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: