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Бивол назвал сильные стороны своего непобеждённого соперника Рамиреса

Бивол назвал сильные стороны своего непобеждённого соперника Рамиреса
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с непобеждённым мексиканским боксёром Хильберто Рамиресом.

«У него хороший удар по корпусу. И при этом он использует комбинации. Обычно он наносит четыре или три удара. Это интересно. На самом деле это сложнее, когда соперник наносит больше ударов, чем один», — приводит слова Бивола boxingnews24 со ссылкой на Fight Hub.

Напомним, поединок между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Он пройдёт в рамках боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

«Подрался с Канело, чтобы убежать от Рамиреса». Бивол высмеял слова дерзкого мексиканца «Подрался с Канело, чтобы убежать от Рамиреса». Бивол высмеял слова дерзкого мексиканца
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