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Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, когда бой, где пройдёт, высказывания

«Подрался с Канело, чтобы убежать от Рамиреса». Бивол высмеял слова дерзкого мексиканца
Сергей Сорокин
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес
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После такого пыл Зурдо должен серьёзно поумериться.

5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт боксёрский поединок, в котором Дмитрий Бивол будет в четвёртый раз защищать титул чемпиона мира по версии WBA Super. В соперниках непобеждённый Хильберто Рамирес с феноменальной статистикой – 44-0. Дерзкий мексиканец постоянно пытается задеть российского спортсмена, буквально залезает в голову высказываниями о неминуемой расправе и мести за Сауля Альвареса. Дмитрий действует осторожнее, но не забывает парировать реплики соперника собственными выпадами.

Во время тренировочного лагеря в Абу-Даби Биволу задавали вопрос о том, насколько его задевают высказывания Рамиреса. Дмитрий был немногословен: «Зурдо, Зурдо. Он любит много поговорить». Сам россиянин придерживается более спокойного стиля общения перед боем. Он не раз заявлял, что попытки соперников сломать его в ментальном плане абсолютно бесполезны: «Рамирес сказал много громких слов перед боем. Для меня это не имеет никакого значения. Я не хочу залезать к нему в голову. Я хочу быть в своей голове и думать только о своём менталитете и о своей подготовке».

Хильберто Рамирес

Хильберто Рамирес

Фото: Matt Thomas/Getty Images

Рамирес постоянно пытается доказать всему миру, что Бивол постоянно бегал от него, пытался не встретиться на боксёрском ринге на протяжении длительного времени. Сам Дмитрий откровенно высмеивает эти выпады амбициозного мексиканца: «Конечно, конечно! Каждый бой я его избегал (смеётся). Он говорил об этом много раз, но это неправда. Я знаю, что он знает, что это неправда. Все в моей команде знают, и в его команде знают, но он это повторяет. Я подрался с Канело, чтобы убежать от Рамиреса. Не важно, что он говорит. Он просто очередной мексиканец».

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При всём этом Бивол не забывает и об уважении к сопернику. Он отмечает, что предстоит сложнейшая работа. И только она способна принести желаемый результат: «Да, это будет сложно. Это будет очень сложно. Рамирес – сложный соперник на 101%. Но я люблю вызовы. Это хорошо и для меня, и для моего оппонента со статистикой 44-0. Смогу ли превратить это в 44-1? Надеюсь, надеюсь. Верю! Я тренировался для этого».

5 ноября Бивола ждёт серьёзное испытание, потому что соперник пока не проигрывал на профессиональном ринге, он выйдет с запредельной мотивацией. И по каждому высказыванию Рамиреса заметно, насколько сильно он желает завоевать пояс. Но Дмитрий прекрасно понимает, что доказывать всё придётся именно в ринге. Поэтому продолжает терпеливо идти к своей четвёртой защите.

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