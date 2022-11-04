«Не знаю, почему он так уверен». Бивол — о бое с Рамиресом
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Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом мира во втором среднем весе, мексиканцем Хильберто Рамиресом.
«Я не знаю, почему он так уверен в себе. Но на самом деле это и не имеет значения. Может быть, потому что он никогда не проигрывал. Может быть, потому что он хочет немного внимания. Думать об этом нет смысла, потому что всё будет решаться на ринге. Я могу говорить всё, что захочу, но потом должен буду доказать это на ринге», — приводит слова Бивола boxingnews24 со ссылкой на Fight Hub.
Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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