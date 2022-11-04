Дрозд рассказал, за счёт чего Бивол может победить Рамиреса

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд поделился мнением о предстоящем поединке соотечественника, Дмитрия Бивола, и представителя Мексики Хильберто Рамереса.



«Я думаю, что каждый боксёр действует так, как ему позволяет соперник. Уверен, Дима будет придерживаться своего стиля, потому что с таким Рамирес точно не сталкивался. С таким передвижением, с такой скоростью. Дима будет использовать свои ноги. Он – боксёр умный, я никогда не замечал за ним того, что он сломя голову сразу пытается идти вперёд, ва-банк, нокаутировать. В любом случае посмотрит, позащищается, пощупает. А потом уже начнёт делать своё дело. То, что у Рамиреса последние победы нокаутом — это хорошо, но мы прекрасно понимаем, с кем он боксировал. Это были спортсмены не уровня Дмитрия Бивола. Понятно, что они намного ниже уровнем и слабее. У Дмитрия также есть победы нокаутом. Не думаю, что для него это станет каким-то напряжением. Рамирес – настоящий нокаутёр. Он очень хорошо комбинирует, прячет удар в корпус, одиночные сильно бьёт. С этим нужно быть повнимательнее – вот и всё!» — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: