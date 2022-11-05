Де ла Хойя объяснил, чем Рамирес лучше Канело в качестве соперника для Бивола

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, ныне известный промоутер Оскар де ла Хойя объяснил, почему, по его мнению, Хильберто Рамирес будет для Дмитрия Бивола более сложным соперником, чем Сауль Альварес.



«Думаю, люди смотрят на бой Бивола с Канело и считают, что Рамирес будет для Дмитрия тем же испытанием, может даже легче. Но на мой взгляд, Хильберто более крупный, более сильный, он левша и и он голоден. Нужно принимать во внимание, что Канело тогда был на вершине, наслаждался плодами своих побед и был суперзвездой. Рамирес же только хочет получить славу и поднимается. В этом и разница», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.



Бой между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби.