Бивол — Рамирес: здоровенный мексиканец идёт за головой Дмитрия. Будет наказан. LIVE

Мексиканец грезит местью за Канело, а Дмитрий идёт за одиннадцатой защитой титула подряд. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир профессионального бокса. В главном бою вечера встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес, на кону будет стоять титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, сейчас принадлежащий Биволу. Оба боксёра являются непобеждёнными: на счету Дмитрия 20 побед, у Хильберто 44 выигранных поединка.

Главный кард боксёрского вечера откроет бой за пояс чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии IBF бойца Академии единоборств РМК Шавкатджона Рахимова из Таджикистана и британца Зелфа Барретта.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес и событий вокруг него.