Бивол — Рамирес: здоровенный мексиканец идёт за головой Дмитрия. Будет наказан. LIVE

5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир профессионального бокса. В главном бою вечера встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес, на кону будет стоять титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, сейчас принадлежащий Биволу. Оба боксёра являются непобеждёнными: на счету Дмитрия 20 побед, у Хильберто 44 выигранных поединка.
Главный кард боксёрского вечера откроет бой за пояс чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии IBF бойца Академии единоборств РМК Шавкатджона Рахимова из Таджикистана и британца Зелфа Барретта.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес и событий вокруг него.
Результат боя Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес
Победу в поединке одержит боксёр, который нокаутирует соперника в течение 12 раундов. Если бой пройдёт всю дистанцию, решение о победителе будут принимать судьи, которые ведут подсчёт очков на протяжении всех 36 минут боя. Победителем будет боец, набравший больше баллов по судейским запискам. В том случае равенства судейских голосов и баллов, рефери в ринге зафиксирует ничью. Бойц может потерпеть поражение, если нарушит правила в течение поединка и будет дисквалифицирован.
Где смотреть бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес
Бой Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса покажет «Первый канал». Начало трансляции — 5 ноября в 23:50 мск.
Мама — кореянка, папа — молдаванин, родился в Киргизии. Как Бивол стал россиянином?
5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОЭА) Бивола ждёт непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес (44-0). Это серьёзный соперник, который может доставить массу неприятностей. Бивол продолжает удерживать пояс и прославлять Россию на международной арене. Но Дмитрий мог выступать под флагом совершенно другой страны.
Подробности в материале Сергея Сорокина:
Главная победа в карьере Бивола!
Конечно, главной победой в карьере Дмитрия Бивола стал поединок с Саулем Альваресом. Россиянин буквально деклассировал мексиканскую легенду — выглядело невероятно круто! Вспоминаем, как это было.
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, во сколько начало
Поединок Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби. Начало боксёрского вечера — в 18:00 по московскому времени. Бивол и Рамирес выйдут в ринг не ранее 00:00 мск, скорее всего — около 01:00.
Бивол умеет бить не только кулаками
Когда начался известный фэшмоб с открыванием бутылок ударами ног, Дмитрий Бивол тоже принял участие. И доказал, что боксёры умеют бить не только кулаками.
Главное боксёрское событие осени! Будет жарко
Дмитрий Бивол долгие годы находился в некоторой тени, хотя был непобеждённым чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Всё изменил поединок с Саулем Альваресом: наш соотечественник красиво разбил легендарного мексиканца, забрав победу судейским решением. И стал суперзвездой! Канело запросил реванша, но он пока откладывается: на пояс Бивола претендует ещё один мексиканец — Хильберто Рамирес. Справится ли Дмитрий с очередным вызовом?
Кард турнира с главным боем Бивол — Рамирес
- Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес (бой за чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе);
- Шантелль Кэмерон — Джессика МакКаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);
- Шавкатджон Рахимов — Зелфа Барретт (бой за вакантный пояс IBF в полулёгком весе);
- Галал Юафай — Гохан Родригес Гарсиа (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);
- Халид Юафай — Жеральд Паклар (бой в легчайшем весе).
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