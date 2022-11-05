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Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, прямая онлайн-трансляция боя, где смотреть, кто фаворит, прогнозы на Бокс и ММА

Бивол — Рамирес: здоровенный мексиканец идёт за головой Дмитрия. Будет наказан. LIVE
Игорь Брагин
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, онлайн
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Мексиканец грезит местью за Канело, а Дмитрий идёт за одиннадцатой защитой титула подряд. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир профессионального бокса. В главном бою вечера встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес, на кону будет стоять титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, сейчас принадлежащий Биволу. Оба боксёра являются непобеждёнными: на счету Дмитрия 20 побед, у Хильберто 44 выигранных поединка.

Главный кард боксёрского вечера откроет бой за пояс чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии IBF бойца Академии единоборств РМК Шавкатджона Рахимова из Таджикистана и британца Зелфа Барретта.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес и событий вокруг него.

Опаснее, чем Канело! Непобеждённый мексиканец обрушит на Бивола чудовищную мощь Опаснее, чем Канело! Непобеждённый мексиканец обрушит на Бивола чудовищную мощь
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, во сколько начало Кард турнира с главным боем Бивол — Рамирес
Live Игорь Брагин

Результат боя Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес

Победу в поединке одержит боксёр, который нокаутирует соперника в течение 12 раундов. Если бой пройдёт всю дистанцию, решение о победителе будут принимать судьи, которые ведут подсчёт очков на протяжении всех 36 минут боя. Победителем будет боец, набравший больше баллов по судейским запискам. В том случае равенства судейских голосов и баллов, рефери в ринге зафиксирует ничью. Бойц может потерпеть поражение, если нарушит правила в течение поединка и будет дисквалифицирован.

08:14 Игорь Брагин

Где смотреть бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес

Бой Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса покажет «Первый канал». Начало трансляции — 5 ноября в 23:50 мск.

Бивол — Рамирес. Увидим россиянина с флагом, правильной песней и шикарной победой? LIVE Бивол — Рамирес. Увидим россиянина с флагом, правильной песней и шикарной победой? LIVE
08:13 Игорь Брагин

Мама — кореянка, папа — молдаванин, родился в Киргизии. Как Бивол стал россиянином?

5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОЭА) Бивола ждёт непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес (44-0). Это серьёзный соперник, который может доставить массу неприятностей. Бивол продолжает удерживать пояс и прославлять Россию на международной арене. Но Дмитрий мог выступать под флагом совершенно другой страны.

Подробности в материале Сергея Сорокина:

Бивол — Рамирес. Увидим россиянина с флагом, правильной песней и шикарной победой? LIVE Бивол — Рамирес. Увидим россиянина с флагом, правильной песней и шикарной победой? LIVE
08:12 Игорь Брагин

Главная победа в карьере Бивола!

Конечно, главной победой в карьере Дмитрия Бивола стал поединок с Саулем Альваресом. Россиянин буквально деклассировал мексиканскую легенду — выглядело невероятно круто! Вспоминаем, как это было.

Бивол — Рамирес. Увидим россиянина с флагом, правильной песней и шикарной победой? LIVE Бивол — Рамирес. Увидим россиянина с флагом, правильной песней и шикарной победой? LIVE
08:12 Игорь Брагин

Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, во сколько начало

Поединок Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби. Начало боксёрского вечера — в 18:00 по московскому времени. Бивол и Рамирес выйдут в ринг не ранее 00:00 мск, скорее всего — около 01:00.

08:11 Александр Фролов

Бивол умеет бить не только кулаками

Когда начался известный фэшмоб с открыванием бутылок ударами ног, Дмитрий Бивол тоже принял участие. И доказал, что боксёры умеют бить не только кулаками.

08:10 Игорь Брагин

Главное боксёрское событие осени! Будет жарко

Дмитрий Бивол долгие годы находился в некоторой тени, хотя был непобеждённым чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Всё изменил поединок с Саулем Альваресом: наш соотечественник красиво разбил легендарного мексиканца, забрав победу судейским решением. И стал суперзвездой! Канело запросил реванша, но он пока откладывается: на пояс Бивола претендует ещё один мексиканец — Хильберто Рамирес. Справится ли Дмитрий с очередным вызовом?

Опаснее Канело. Биволу предстоит защита пояса против экс-чемпиона мира из Мексики Опаснее Канело. Биволу предстоит защита пояса против экс-чемпиона мира из Мексики
08:09 Игорь Брагин

Кард турнира с главным боем Бивол — Рамирес

  • Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес (бой за чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе);
  • Шантелль Кэмерон — Джессика МакКаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);
  • Шавкатджон Рахимов — Зелфа Барретт (бой за вакантный пояс IBF в полулёгком весе);
  • Галал Юафай — Гохан Родригес Гарсиа (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);
  • Халид Юафай — Жеральд Паклар (бой в легчайшем весе).
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