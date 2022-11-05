Рамирес накануне боя с Биволом рассказал, какое блюдо придаёт ему сил на ринге

Непобеждённый мексиканский боксёр, бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Хильберто Рамирес рассказал, какое блюдо придаёт ему сил и позволяет добиваться успеха на ринге.
«Моя сила в полутяжёлом весе приходит от поедания тако. Я ем много тако. Мне нравится кушать мясо. Но я всегда упорно тренируюсь. Также занимаюсь медитацией, йогой и в целом очень много времени провожу в спортзале. Моё тело прекрасно чувствует себя в этом весе. Это мой дивизион. Я чувствую, что являюсь чемпионом, и должен доказать это людям, которые в меня не верят. Но я уверен в себе и хочу отобрать пояс (у Бивола)» — приводит слова Рамиреса BoxingScene.
Напомним, бой между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом состоится в Абу-Даби сегодня, 5 ноября.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром:
- 5 ноября 2022
-
15:34
-
15:29
-
15:16
-
14:44
-
14:38
-
14:31
-
13:40
-
12:51
-
12:06
-
11:54
-
11:49
-
10:48
-
10:35
-
10:25
-
09:59
-
09:39
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:31
-
07:15
-
06:06
-
05:56
-
00:41
-
00:23
- 4 ноября 2022
-
23:39
-
22:45
-
22:25
-
21:36
-
20:44
-
20:25
-
19:39
-
19:29
-
18:47
-
18:34