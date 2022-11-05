Рамирес накануне боя с Биволом рассказал, какое блюдо придаёт ему сил на ринге

Непобеждённый мексиканский боксёр, бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Хильберто Рамирес рассказал, какое блюдо придаёт ему сил и позволяет добиваться успеха на ринге.

«Моя сила в полутяжёлом весе приходит от поедания тако. Я ем много тако. Мне нравится кушать мясо. Но я всегда упорно тренируюсь. Также занимаюсь медитацией, йогой и в целом очень много времени провожу в спортзале. Моё тело прекрасно чувствует себя в этом весе. Это мой дивизион. Я чувствую, что являюсь чемпионом, и должен доказать это людям, которые в меня не верят. Но я уверен в себе и хочу отобрать пояс (у Бивола)» — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Напомним, бой между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом состоится в Абу-Даби сегодня, 5 ноября.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром: