Онлайн-трансляция боя Бивол — Рамирес начнётся примерно в 23:50
Поделиться
Сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom.
В главном событии чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) проведёт обязательную защиту против непобеждённого мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO).
Бивол в мае одержал крупнейшую победу в карьере, одолев судейским решением теперь уже бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса. Рамирес, ранее выступавший на категорию ниже, перебрался в полутяжёлый дивизион в 2019 году и с тех пор одержал пять досрочных побед.
На территории России прямую трансляцию боя проведёт Первый канал. Начало трансляции запланировано на 23:50 по московскому времени.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
17:20
-
16:39
-
15:34
-
15:29
-
15:16
-
14:44
-
14:38
-
14:31
-
13:40
-
12:51
-
12:06
-
11:54
-
11:49
-
10:48
-
10:35
-
10:25
-
09:59
-
09:39
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:31
-
07:15
-
06:06
-
05:56
-
00:41
-
00:23
- 4 ноября 2022
-
23:39
-
22:45
-
22:25
-
21:36
-
20:44
-
20:25
-
19:39
-
19:29
Партнерский контент