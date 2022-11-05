Онлайн-трансляция боя Бивол — Рамирес начнётся примерно в 23:50

Сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom.

В главном событии чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) проведёт обязательную защиту против непобеждённого мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO).

Бивол в мае одержал крупнейшую победу в карьере, одолев судейским решением теперь уже бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса. Рамирес, ранее выступавший на категорию ниже, перебрался в полутяжёлый дивизион в 2019 году и с тех пор одержал пять досрочных побед.

На территории России прямую трансляцию боя проведёт Первый канал. Начало трансляции запланировано на 23:50 по московскому времени.