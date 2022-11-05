«Время показать миру, что мы уже знаем». Боец UFC — Рамиресу перед поединком с Биволом

Боец UFC Марвин Веттори обратился к мексиканскому боксёру Хильберто Рамиресу накануне поединка за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) с россиянином Дмитрием Биволом.



«Время показать миру, что мы уже знаем», — написал Веттори в одной из соцсетей, прикрепив фотографию.

Напомним, на территории России прямую трансляцию боя проведёт Первый канал. Начало трансляции запланировано на 23:50 по московскому времени. Ожидается, что боксёры выйдут на ринг после 1:00 мск.



В последнем бою Бивол также встречался с боксёром из Мексики — Дмитрию противостоял знаменитый боксёр Сауль Альварес. Бивол победил его единогласным решением судей. Рамирес является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). В начале 2019 года Хильберто сменил дивизион и провёл за это время пять боёв, победив во всех досрочно.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: