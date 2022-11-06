Фото: Дмитрий Бивол вышел на бой с Рамиресом вместе с рэпером Бастой
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Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) не остался без поддержки в преддверии поединка с непобеждённым мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO), который состоится уже через несколько минут в Абу-Даби (ОАЭ).
Так, к рингу российского боксёра сопроводил знаменитый рэпер Василий Вакуленко (Баста), исполнивший свой знаменитый хит «Моя игра».
Напомним, предстоящая защита против Рамиреса станет для 31-летнего Бивола уже 10-й. Боец впервые провёл чемпионский бой в ноябре 2017 года и за это время одержал победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит-младший и Сауль Альварес.
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