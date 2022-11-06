Дрю Добер: Волкановски должен дать Дариушу подраться с Махачевым
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Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер считает, что чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски не должен мешать легковесам и занимать титульный бой с Исламом Махачевым.
«Следующий претендент на титул — Бенеил Дариуш, нет никаких сомнений. Волкановски сейчас добавляет проблем лёгкому дивизиону. На мой взгляд, он должен остаться в полулёгкой весовой категории и дать Дариушу подраться с Махачевым. Сейчас эти двое — лучшие в своём весе», — поделился мнением Добер в интервью The Schmo.
Бенеил Дариуш идёт на серии из восьми побед. В последнем поединке он одержал победу над Матеушем Гамротом единогласным решением судей.
Ислам Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
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