Дрю Добер: Волкановски должен дать Дариушу подраться с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер считает, что чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски не должен мешать легковесам и занимать титульный бой с Исламом Махачевым.



«Следующий претендент на титул — Бенеил Дариуш, нет никаких сомнений. Волкановски сейчас добавляет проблем лёгкому дивизиону. На мой взгляд, он должен остаться в полулёгкой весовой категории и дать Дариушу подраться с Махачевым. Сейчас эти двое — лучшие в своём весе», — поделился мнением Добер в интервью The Schmo.



Бенеил Дариуш идёт на серии из восьми побед. В последнем поединке он одержал победу над Матеушем Гамротом единогласным решением судей.



Ислам Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.