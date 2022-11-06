Стерлинг: единственный денежный бой для меня — это Сахарные титьки О’Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался по поводу возможного боя с Шоном О'Мэлли.

«Я люблю деньги, деньги радуют меня, и если в этом дивизионе сейчас и есть денежный бой, то это «Сахарные титьки».



Этот парень умеет драться, у него есть серьёзные навыки, и этот матч может пройти так, как нужно мне и не нужно ему», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Напомним, Алджаймейн Стерлинг на турнире UFC 280, который прошёл в Абу-Даби 22 октября, защитил пояс чемпиона в бою с Ти Джеем Диллашоу.

В последнем бою О’Мэлли встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.

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