Донэр объяснил, почему поменял мнение о фаворите боя Бивол — Бетербиев

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Нонито Донэр рассказал, что поменял мнение о фаворите потенциального поединка между двумя непобеждёнными российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. По словам Нонито, ранее он считал, что шансов в этом противостоянии больше у Бетербиева, однако после боя Бивола с Хильберто Рамиресом поменял мнение.

«Бетербиев мог бы стать следующим соперником Бивола. Это тот бой, который должен состояться. Раньше я списывал его со счетов в противостоянии с Бетербиевым. Но, увидев его последний бой, думаю, он может преуспеть — он хорошо просчитывает шаги и здорово делает некоторые другие вещи», — сказал Донэр на канале Fight Hub TV в YouTube.

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