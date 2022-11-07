Донэр сказал, в каком случае у Канело не будет шансов в реванше с Биволом

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях, филиппинец Нонито Донэр считает, что у бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса не будет шансов в реванше с обладателем титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом, если поединок состоится в дивизионе россиянина.

«Да, разница может оказаться существенной, если реванш состоится не в полутяжёлом, а во втором среднем весе. Не думаю, что в полутяжёлом весе у Канело есть шансы, потому что Бивол будет слишком большим в этом дивизионе», – сказал Донэр в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Рой Джонс-младший оценил выступление Бивола в бою с Хильберто Рамиресом.

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