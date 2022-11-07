Рой Джонс оценил выступление Бивола в бою с Рамиресом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, легендарный американец Рой Джонс-младший прокомментировал результат титульного поединка в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом, который состоялся на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (118-110, 117-111 и 117-111), нанеся Рамиресу дебютное поражение в карьере.
«Да, Бивол выдал действительно отличное выступление. Он хорошо смотрелся, отличная форма. Он делал умные вещи: сближался, когда это было нужно, и разрывал дистанцию, если того требовала ситуация. У Бивола отличные ноги и дисциплина, и из-за этого его тяжело побить», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:
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