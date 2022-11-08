Биспинг: никогда не ставил против Порье, но, видимо, пора
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Бывший боец смешанных единоборств, а ныне аналитик и комментатор UFC Майкл Биспинг поделился мнением по поводу поединка между Дастином Порье и Майклом Чендлером.
«У Чендлера более тяжёлый нокаутирующий удар, на мой взгляд. У Дастина лучше бокс и работа ног, но Майкл, в свою очередь, превосходит его в партере и, предполагаю, сильнее Порье физически. Я ещё никогда не ставил против Дастина Порье, но, видимо, пора. Думаю, что Майкл просто слишком взрывной боец для него», — цитирует Биспинга MMAJunkie.
Поединок между Дастином Порье и Майклом Чендлером пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 281 12 ноября. Сообщалось, что победитель боя может получить шанс побороться за чемпионский титул.
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