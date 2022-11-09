«С удовольствием возьмусь за это!» Конор Макгрегор может стать владельцем «Ливерпуля»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор может стать владельцем футбольного клуба «Ливерпуль».
«С огромным удовольствием возьмусь за это! Я уже сделал запрос, чтобы получить больше информации, как только до меня дошли вести о «Ливерпуле». Невероятный поворот событий, отличный клуб!» — написал Макгрегор в социальных сетях.
Напомним, ранее глава Fenway Sports Group и владелец «Ливерпуля» Джон Генри назвал сумму, за которую готов продать клуб. Американец готов расстаться с командой за € 4,6 млрд.
Джон Генри приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления клуб выиграл Лигу чемпионов (2019), английскую Премьер-лигу (2020), Суперкубок УЕФА (2019), Кубок Англии (2022), Суперкубок Англии (2022), Кубок английской лиги (2012, 2022).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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