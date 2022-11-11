Диаз поддел Чендлера и Порье перед их боем на UFC 281

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддел своих соотечественников Майкла Чендлера и Дастина Порье. Чендлер и Порье готовятся к очному поединку, который состоится в ночь с 12 на 13 ноября мск на турнире UFC 281. Диаз показал недавнее видео с Майклом и Дастином с пресс-конференции, сопроводив его следующим текстом:

«Лол, неудачники».

Напомним, в последнем бою Чендлер сражался с соотечественником Тони Фергюсоном и одолел его нокаутом. Что касается Порье, то он в последнем поединке встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой и проиграл ему в третьем раунде: бразилец применил удушающий приём.

UFC 281: Порье – Чендлер. Кто станет соперником Махачева?