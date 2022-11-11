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«Поставил крест на Голливуде». Олег Тактаров показал новое фото

«Поставил крест на Голливуде». Олег Тактаров показал новое фото
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Победитель турнира UFC 6, российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подписчикам своё фото, сделанное на фоне памятного знака на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе.

«Поставил крест на Голливуде», — подписал фото Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

55-летний Тактаров — первый российский чемпион промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Ранее активно делился мнением о поединке россиянина Петра Яна с американцем Алджамейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

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