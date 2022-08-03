«Павлович не слабее Нганну». Россия вырастила первого чемпиона-тяжеловеса после Тактарова?

Результат поединка между Сергеем Павловичем и Дерриком Льюисом стал приятным удивлением для российских болельщиков. Наш соотечественник красиво разбил огромного Чёрного зверя всего за 55 секунд. Американец ничего не смог поделать с тяжелейшими ударами уроженца Орловской области и упал — от дальнейших повреждений его спас рефери. Многие посчитали остановку слишком быстрой, но Сергей победил абсолютно законно.

Теперь многие котируют русского богатыря в качестве реального претендента на пояс. Например, знаменитый Виталий Минаков: «Конечно, он не слабее Нганну. Серёга имеет природную силу, не наработанную в зале, а именно громадную природную силу. У него есть всё, чтобы доминировать в этой весовой категории. Я считаю, что на сегодняшний день среди всех россиян, представленных в тяжёлом дивизионе UFC, Серёга имеет наибольшие шансы стать чемпионом», — сказал Минаков корреспонденту «Чемпионата».

Действительно, Сергей одержал отличную и важную победу. Одолеть лучшего нокаутёра в истории UFC дорогого стоит. Но замахиваться на чемпионство откровенно рановато. По меркам тяжёлого веса 30-летний россиянин ещё совсем молод — стоит набраться опыта. Павлович победил классного ударника, теперь ему нужно одолеть борца, хотя бы того же Кёртиса Блэйдса. Или сбить «хайп» с Тая Туйвасы, тоже нокаутировавшего Льюиса.

Главное — обойтись без шапкозакидательских настроений. Вспомните, как превозносили того же Александра Волкова: россиянину прочили пояс уже после нескольких боёв в UFC. Увы, на данный момент Драго достаточно далёк от титула, хотя и представляет собой топового бойца промоушена. Павловичу тоже предстоит ещё очень много работы, чтобы полноценно претендовать на чемпионство в тяжёлом весе.



Однако нельзя отрицать великолепные данные Сергея. Огромный парень с каждым боем буквально растёт над собой: хладнокровие и качественный геймплан — важнейшая часть его успехов. Если Павлович не сбавит оборотов, Россия через пару лет действительно может получить нового чемпиона UFC в тяжёлом весе. Которого мы не видели со времён легендарного Олега Тактарова. Пауза затянулась.