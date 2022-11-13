Нейт Диаз подрался с членом команды бойца Bellator на UFC 281

Бывший боец UFC Нейт Диаз стал участником конфликта на турнире UFC 281. Возле арены «Мэдисон Сквер Гарден», где проходил бойцовский вечер, произошла словесная перепалка между командой Диаза и американского бойца смешанных единоборств Диллона Дэниса, выступающего в Bellator.
На кадрах видно, как после «обмена любезностями» Нейт дал пощёчину члену команды Диллона, после чего кинул в его сторону бутылку с водой. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
Нейт Диаз дал пощёчину члену команды Диллона Дэниса.
Диллон Дэнис провёл в Bellator два поединка, в которых одержал победы. Нейт Диаз провёл свой последний бой в UFC 10 сентября 2022 года. Его соперником был американский боец Тони Фергюсон. Диаз задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил об уходе из промоушена.
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