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Нейт Диаз подрался с членом команды бойца Bellator на UFC 281

Нейт Диаз подрался с членом команды бойца Bellator на UFC 281
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Бывший боец UFC Нейт Диаз стал участником конфликта на турнире UFC 281. Возле арены «Мэдисон Сквер Гарден», где проходил бойцовский вечер, произошла словесная перепалка между командой Диаза и американского бойца смешанных единоборств Диллона Дэниса, выступающего в Bellator.

На кадрах видно, как после «обмена любезностями» Нейт дал пощёчину члену команды Диллона, после чего кинул в его сторону бутылку с водой. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Нейт Диаз дал пощёчину члену команды Диллона Дэниса.

Диллон Дэнис провёл в Bellator два поединка, в которых одержал победы. Нейт Диаз провёл свой последний бой в UFC 10 сентября 2022 года. Его соперником был американский боец Тони Фергюсон. Диаз задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил об уходе из промоушена.

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